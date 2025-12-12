Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle ...
Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle victoire de la Suédoise Sandra Näslund.

Pas forcément au top physiquement, la Vaudoise s'est bien battue. En quarts et en demi-finales, elle a effectué des remontées pour aller chercher sa qualification. En finale, la skieuse de Villars a tapé le haut d'un roller et elle a dû s'employer pour monter sur la boîte. Devant, Sandra Näslund n'a connu aucun problème pour signer sa 41e victoire en Coupe du monde, un jour après son 40e triomphe. Entre les deux grandes dames du ski-cross, on retrouve la Française Marielle Berger Sabbatel.

Jolie 5e place pour Saksja Lack. La Zurichoise avait mal négocié le négatif en demi-finales, mais elle s'est bien reprise lors de la petite finale grâce aussi à une excellente glisse.

Déception chez les messieurs avec seulement deux hommes en quarts de finale: Alex Fiva et Thomas Baur. Mais les deux athlètes ont terminé 3e de leur série et leur route s'est arrêtée là. Romain Détraz n'a pas pris le départ, alors que Jonas Lenherr, Gil Martin, et Ryan Regez ont été éliminés en huitièmes de finale. Victoire pour le Canadien Kevin Drury devant Simone Deromedis et Tristan Takats.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 14:39

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 04:04

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06

YB s'offre le scalp du LOSC

YB s'offre le scalp du LOSC

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 20:47

Articles les plus lus

Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait

Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 16:22

YB s'offre le scalp du LOSC

YB s'offre le scalp du LOSC

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 20:47

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Mondiaux: Le succès sans prétention ni limites de Ditaji Kambundji

Autres sports    Actualisé le 12.12.2025 - 04:04

Pauline Brunner est prête à en découdre

Pauline Brunner est prête à en découdre

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 12:16

Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait

Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 16:22

YB s'offre le scalp du LOSC

YB s'offre le scalp du LOSC

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 20:47

Bâle battu par Aston Villa

Bâle battu par Aston Villa

Autres sports    Actualisé le 11.12.2025 - 23:06