FIFA: Valcke condamné, Al-Khelaifi acquitté

L'ancien numéro 2 de la FIFA Jérôme Valcke a été reconnu coupable de faux dans les titres vendredi par le Tribunal pénal fédéral. Quant aux deux autres accusés, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, et un homme d'affaires grec, ils sont acquittés.

Jérôme Valcke a été acquitté vendredi par la Cour des affaires pénales des accusations principales de corruption et de gestion déloyale dans l'affaire des droits de diffusion TV de plusieurs Coupes du monde de football. Il écope en revanche de 120 jours-amendes à 200 francs avec sursis pour faux dans les titres.

L'ex-secrétaire général de la FIFA est condamné pour avoir trafiqué les comptes de sa société afin de dissimuler des versements effectués par le troisième accusé. Ces paiements étaient liés à l'attribution de droits de retransmission pour la Grèce et l'Italie.

Deux acquittements

Ses deux co-accusés, Nasser Al-Khelaifi, patron du groupe Bein Media et président du Paris-Saint-Germain (PSG), ainsi qu’un homme d’affaires grec ont été, pour leur part, acquittés. Le premier répondait d'instigation à gestion déloyale aggravée et le second d'instigation répétée à gestion déloyale aggravée et corruption active répétée. Le tribunal met cependant à la charge des trois accusés les frais de procédure et leurs frais d'avocat.

Cette sentence met un terme à un procès qui s'est déroulé sur dix jours en septembre à Bellinzone. La procédure s'inscrivait dans les scandales qui ont secoué la Fédération internationale de football association (FIFA) depuis 2015.

Réquisitoire sévère

Le Ministère public de la Confédération (MPC) accusait Jérôme Valcke d’avoir proposé à la société Bein son soutien pour obtenir les droits de retransmission en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Mondiaux de football. En échange, le Français obtenait l'usage exclusif d’une luxueuse villa sur la 'Costa Smeralda' en Sardaigne.

Dans une déclaration écrite communiquée vendredi à la presse, Nasser Al-Khelaifi indique: 'Après quatre années d'allégations sans fondement, d'accusations fictives et d'atteintes constantes à ma réputation, la justice m’a entièrement blanchi. Le verdict confirme que j’ai toujours agi dans le respect le plus strict du droit et des procédures.'

Le procureur avait requis des peines assorties du sursis partiel contre les trois accusés. Il demandait 36 mois contre Jérôme Valcke, 28 mois contre Nasser Al-Khelaifi et 30 mois contre l'homme d'affaires grec. Celui-ci ne s'était pas présenté devant la cour.

Le jugement de la Cour des affaires pénales n'est pas définitif. Il peut être attaqué dans les 30 jours devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

