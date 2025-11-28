Européens de curling: les Suissesses en bronze

Les Suissesses ont décroché la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de Lohja, en Finlande. Le quatuor zougois a battu la Norvège 8-4 vendredi lors du match pour la troisième place.

Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et la skip Corrie Hürlimann ont fait la course en tête lors de cette petite finale. Elles ont mené 3-0, 5-2 puis 8-3 avant l'abandon des Scandinaves à l'issue du 9e end.

Déjà victorieuses des Norvégiennes jeudi matin pour leur dernier match du round robin (6-5) avant leur défaite en demi-finale contre l'Ecosse, les Zougoises n'ont pas manqué l'occasion de remporter une première médaille dans un grand tournoi international. Un bel accomplissement pour ces quatre curleuses qui n'évoluent ensemble que depuis novembre 2024.

/ATS