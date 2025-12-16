Encore un podium pour Fanny Smith, troisième à Arosa

Fanny Smith est montée une fois de plus sur le podium en Coupe du monde. La Vaudoise a pris ...
Encore un podium pour Fanny Smith, troisième à Arosa

Encore un podium pour Fanny Smith, troisième à Arosa

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Fanny Smith est montée une fois de plus sur le podium en Coupe du monde. La Vaudoise a pris la troisième place de l'épreuve d'Arosa, derrière la Suédoise Sandra Näslund et l'Allemande Daniela Maier.

Dans les Grisons, la championne du monde en titre de la discipline a été impériale pour rallier la finale. Elle a remporté trois courses de suite entre les 8es et les demi-finales, avant de tomber sur plus forte qu'elle au moment décisif.

Malgré un excellent temps de réaction, Smith s'est rapidement retrouvé derrière Näslund et Maier, et n'a pas réussi à les dépasser sur ce circuit particulièrement court. Elle a toutefois assuré le coup pour devancer la Française Mylène Ballet Bat et signer son 86e podium en Coupe du monde.

Deux fois victorieuse à Val Thorens pour l'ouverture de la saison, Näslund montre qu'elle est bien de retour au plus haut niveau un après une blessure à une jambe qui lui avait fait manquer une bonne partie de la saison ainsi que les Mondiaux. La Suédoise, qui compte désormais 42 succès en Coupe du monde, sera très difficile à battre cet hiver...

Grise mine chez les hommes

Deux autres Suissesses ont bien performé dans la station grisonne. La Genevoise Sixtine Cousin et la Grisonne Talina Gantebein ont respectivement terminé aux 6e et 7e rangs.

La grise mine est en revanche de rigueur chez les hommes. Aucun représentant de Swiss-Ski n'a en effet passé le cap des 8es de finale devant le public helvétique. Le vainqueur se nomme Reece Howden: le Canadien s'est imposé en finale devant l'Autrichien Johannes Aujesky et le Suédois David Moaberg.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lourde peine pour l'homme qui avait foncé dans la foule à Liverpool

Lourde peine pour l'homme qui avait foncé dans la foule à Liverpool

Autres sports    Actualisé le 16.12.2025 - 15:18

Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année au ski

Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année au ski

Autres sports    Actualisé le 16.12.2025 - 10:06

Mariah Carey chantera à la cérémonie d'ouverture des JO de Milan

Mariah Carey chantera à la cérémonie d'ouverture des JO de Milan

Autres sports    Actualisé le 15.12.2025 - 15:10

Fanny Smith prudente, Lenherr et Détraz forfaits à Arosa

Fanny Smith prudente, Lenherr et Détraz forfaits à Arosa

Autres sports    Actualisé le 15.12.2025 - 14:49

Articles les plus lus

Lobalu remporte le bronze

Lobalu remporte le bronze

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 15:20

Les Suissesses sont championnes du monde

Les Suissesses sont championnes du monde

Autres sports    Actualisé le 14.12.2025 - 18:08

Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments

Autres sports    Actualisé le 15.12.2025 - 08:33

Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Autres sports    Actualisé le 15.12.2025 - 09:58