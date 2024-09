Ehammer sur le podium pour « sauver » les Suisses

Simon Ehammer fut le seul Helvète à se battre pour le podium jeudi soir lors du Weltklasse. L'Appenzellois a sauvé les meubles en prenant la 3e place du concours de la longueur.

Ehammer s'est arraché sur son dernier saut. Il y avait dans ses yeux la volonté de s'imposer à domicile. Mais il en a manqué un petit peu. Un saut à 7,98 m pour commencer et un bond à 7,94 m pour conclure.

Or, il fallait dépasser les 8 m pour l'emporter. Le Jamaïcain Wayne Pinnock a réussi 8,18 m et Miltiadis Tentoglou 8,02 m. Mais Ehammer est encore monté sur la boîte et il pourra se rendre aux finales de Bruxelles avec de la confiance.

Pour les autres athlètes suisses, la soirée fut difficile. Tout comme la météo. Après les JO de Paris, force est de constater que la pression a eu tendance à retomber. Et c'est bien naturel.

Sur le 100 m féminin, Sha'Carri Richardson est tout de même parvenue à s'imposer en 10''84 devant la championne olympique Julien Alfred (10''88). Et Mujinga Kambundji? Eh bien la Bernoise a dû se contenter de 11''14 (8e place). L'impression qui se dégage des dernières sorties de la 6e des derniers JO est que la fatigue commence à s'accumuler.

Sa soeur cadette Ditaji Kambundji a pour sa part elle eu le malheur de voler le départ du 100 m haies. La jeune hurdleuse a tout de même eu le droit de participer à la course, mais elle n'est pas classée. Jasmine Camacho-Quinn s'est imposée en 12''36.

Tebogo mate les Américains

Le 200 m masculin a permis de voir la confiance actuelle de Letsile Tebogo. Malmené par Kenneth Bednarek pendant 180 mètres, le Botswanais a su utiliser ses capacités de finisseur pour aller chercher la victoire en 19''55. Bednarek a réussi sa meilleure course en 19''57, devant ses compatriotes Knighton et Kerley. Le champion d'Europe Timothé Mumenthaler s'est classé 8e en 20''72.

Grant Holloway a lui aussi su faire fi du froid en allant couper la ligne de son 110 m haies en 12''99. Comme Mujinga Kambundji, Jason Joseph est apparu totalement dépourvu d'énergie. Le Bâlois a pris la 9e et dernière place en 13''60.

Le 4x100 m féminin en clôture de meeting a mis un peu de baume au coeur du public avec la victoire du quatuor suisse (Kora, Atcho-Jaquier, Pointet, Kambundji) en 42''55. Les Suissesses ont mis près d'une seconde aux Néerlandaises (43''46).

Chebet trop juste

Sur 800 m dames, les trois Suissesses engagées ont eu de la peine à s'illustrer. Seule Rachel Pellaud a pu descendre sous les 2' avec un chrono de 1'59''85, mais elle a terminé 9e. Valentina Rosamilia a fini 11e en 2'00''17 et Audrey Werro a perdu pied pour boucler son pensum en 2'06''17. Victoire pour la Kényane Mary Moraa en 1'57''08.

Beatrice Chebet avait bien envie de se mesurer au record du monde du 5000 m. Si la Kényane a pu tenir le choc pendant les trois premiers kilomètres, elle a cédé trop de temps sur la fin. Les organisateurs ont même choisi d'éteindre le lièvre électronique représentant le record du monde à deux tours de la fin. Elle se consolera avec la meilleure performance mondiale de l'année en 14'09''52.

/ATS