Ehammer s'alignera à la longueur à Birmingham

Simon Ehammer a tranché. L'Appenzellois s'alignera au saut en longueur lors des championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), a-t-il annoncé jeudi sur son compte Instagram.

'En raison de la programmation, il n'est tout simplement pas possible de disputer le concours de la longueur ainsi que le décathlon', explique Simon Ehammer. 'J'aimerais relever les deux défis, mais nous avons dû choisir la discipline qui m'offre la meilleure opportunité de performer au très haut niveau.'

La décision n'a pas été facile à prendre. Comme le rappelle le champion du monde 2026 - et recordman du monde - de l'heptathlon en salle, il est le meilleur performeur mondial de l'année tant à la longueur (8m51) qu'au décathlon (8778 points), des records de Suisse qu'il a établis à la fin mai dans le cadre du meeting de Götzis.

Simon Ehammer avait déjà fait le même choix lors des JO 2024 puis des Mondiaux 2025, sans succès puisqu'il a dû se contenter du 4e rang à la longueur dans ces deux événements. Il a néanmoins déjà glané deux médailles de bronze à la longueur sur la scène internationale en plein air, aux Mondiaux 2022 et aux Européens 2024.

A Birmingham, 'mon objectif sera simple: me battre pour le titre européen et ramener à la maison le seul métal qui manque encore à ma collection', explique encore le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon. 'Mais je ne cacherai pas le fait que ça me fait mal de ne pas pouvoir m'aligner sur le décathlon en tant que no 1 de l'année.'

/ATS