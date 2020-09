Duplantis: « C'était une compétition exaltante »

Armand Duplantis a remporté un concours d'anthologie en pleine ville de Lausanne en passant 6m07. L'Américano-Suédois est super content d'avoir fait le show avec Sam Kendricks.

Le concours aurait très certainement mérité davantage de spectateurs, mais ceux qui étaient présents à la place de l'Europe ont vécu un début de soirée rare. Entre 5m82 et 6m02, Duplantis et Kendricks se sont rendu coup pour coup à la manière de boxeurs. Quand l'un passait une nouvelle barre à son premier essai, l'autre l'imitait. Fou. Et puis Kendricks a calé à 6m07, soit un centimètre de plus que son record personnel, après 14 (!) sauts.

Fluide comme jamais, 'Mondo' a enchaîné sept barres à sa première tentative avant de tenter sans trop de conviction une barre à 6m15 qui aurait signifié un record en plein air s'il l'avait passée. Mais le 'coeur' n'y était plus, le combat était fini.

'C'était vraiment une compétition exaltante, a lâché le Suédois. Je suis vachement content qu'on ait pu faire le show de cette manière. Cette façon de lutter à distance, c'était génial. Ca aide vraiment d'avoir Sam pour me pousser. Vous savez ces derniers temps, ce n'était pas franchement très excitant sur les meetings parce qu'il n'y avait quasiment personne et donc pas d'énergie. Là, je vois que Sam performe alors j'ai envie de montrer que je peux aussi performer.'

Porté par la musique de Lil Baby et Gunna, Duplantis a fait honneur à son statut. Après avoir effacé une barre à 5m62 avec une marge ahurissante, le Suédois aurait pu faire des impasses pour se ménager. 'Non non non, c'est une compétition, coupe-t-il immédiatement. J'étais en tête et je voulais le rester. Honnêtement, le record du monde était le dernier truc que j'avais en tête. C'était moi contre Sam, nous face aux barres.'

Le champion de Lafayette a apprécié cette soirée un peu magique. Il espère retrouver le même environnement à Berlin le 13 septembre avec un nouvel affrontement programmé face à Sam Kendricks. 'De la bonne vieille compétition', conclut-il.

/ATS