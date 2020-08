Djokovic va jouer Cincinnati et l'US Open

Novak Djokovic, le No 1 mondial du tennis, va participer au tournoi de Cincinnati et surtout à l'US Open, a-t-il annoncé jeudi en priorité aux 8,7 millions d'abonnés de son compte Twitter officiel.

'Je suis heureux de confirmer que je vais participer à #CincyTennis et à l'US Open cette année', écrit Djoko. 'Ce n'était pas une décision facile à prendre, avec tous les obstacles et défis de tous les côtés, mais l'idée de reprendre la compétition m'excite vraiment'.

La participation de 'Djoko' au tournoi de Cincinnati, qui a été déplacé à New York du 20 au 28 août, pour préparer l'US Open, était déjà prévue. En revanche, à la suite du forfait déjà annoncé de Rafael Nadal, les organisateurs de Flushing Meadows avaient besoin d'être rassurés, c'est fait.

L'US Open doit débuter le 31 août. Tenant des titres de Wimbledon et de l'Open d'Australie, Djokovic avait dans un premier temps, comme Nadal, posé la question de savoir s'il était raisonnable d'organiser l'étape américaine du Grand Chelem alors que le Covid-19 y est encore très présent.

New York et ses alentours ont toutefois été capables de contenir à un bas niveau les cas de contamination, après la flambée de mars-avril, alors que la Floride, le Texas et la Californie figurent parmi les régions les plus touchées.

Parmi les autres cadors du tennis mondial, Roger Federer (no 4) a déjà mis un terme à sa saison en raison d'un genou blessé, mais le Russe Daniil Medvedev (no 5) sera là, à New York, pour défendre un titre conquis l'an dernier sur le Central de Cincinnati, puis enchaîner à Flushing Meadows.

/ATS