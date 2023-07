Djakovic en finale du 400 m libre, Ponti serein

Les nageurs suisses ont connu une excellente première session dimanche matin dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka.

Antonio Djakovic s'est hissé en finale du 400 m libre avec un ticket olympique à la clé, alors que Noè Ponti s'est qualifié avec brio pour les demi-finales sur 50 m papillon.

Freiné par une blessure à un nerf du cou à la fin de l'hiver, Antonio Djakovic a décroché la 8e et dernière place pour la finale programmée dimanche dès 13h02 (heure suisse). Le vice-champion d'Europe du 200 et du 400 m libre a nagé en 3'45''54, soit de loin son meilleur temps de l'année. 'Je suis très content', a-t-il lâché.

Deuxième Suisse à faire son entrée dans le bassin nippon, Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon (dimanche dès 13h23) avec le 5e temps des séries. Et le Tessinois a signé un temps canon: 23''13, soit à 0''09 seulement de son record national. 'Et j'avais l'impression de pouvoir nager plus vite', a-t-il glissé.

Desplanches satisfait

L'autre médaillé olympique Jérémy Desplanches avait également le sourire à sa sortie de l'eau. En lice sur 100 m brasse pour préparer le 200 m 4 nages, le Genevois ne s'est pas qualifié pour les demi-finales (23e en 1'00''95). Mais il n'a manqué que de 0''66 son record de Suisse établi aux JO 2021 à Tokyo.

'Ca n'était pas mal du tout. C'était assez rapide, et surtout ça n'était pas dur', s'est-il réjoui. 'C'est un bon indicateur. Je suis en forme, je suis reposé et rasé. Tous les voyants sont au vert pour que je réussisse un bon chrono', sur 200 m 4 nages, sa discipline fétiche dont les séries sont prévues mercredi.

Quatrième Helvète en lice dimanche, Marius Toscan a également échoué dès les séries, sur 400 m 4 nages, sa seule course dans ces joutes (top 8 en finale). La déception était en revanche de mise: 17e en 4'21''24, il est resté à plus d'une seconde de son meilleur temps établi en mars aux Vernets lors des championnats de Suisse.

