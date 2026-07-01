Ditaji Kambundji au repos forcé

Ditaji Kambundji est au repos forcé pour plusieurs semaines, a annoncé mercredi son agence de management. La championne du monde du 100 m haies souffre d'une élongation à une cuisse.

La Bernoise de 24 ans s'est blessée dimanche dernier lors de l'échauffement précédant le meeting de la Ligue de Diamant de Paris. Une IRM a confirmé la nature de sa blessure, qui l'oblige notamment à renoncer aux meetings de Monaco (10 juillet) et de Lucerne (16 juillet).

'Heureusement qu'il ne s'agit que d'une petite blessure. (...) Nous devrions pouvoir rapidement la soigner', explique dans un communiqué Ditaji Kambundji, qui n'est pas certaine de pouvoir participer aux championnats de Suisse prévus les 25 et 26 juillet dans le stade du Letzigrund à Zurich.

'Les prochaines semaines s'annoncent certainement difficiles. Mais dans la vie d'une athlète, il faut aussi savoir s'adapter à la situation et en tirer le meilleur parti', explique encore la sportive suisse de l'année 2025.

Son grand objectif de la saison demeure les Championnats d'Europe, qui se dérouleront du 10 au 16 août à Birmingham. Ditaji Kambundji s'était parée d'argent lors des Européens 2024 en plein air à Rome, après avoir conquis le bronze en 2022.

/ATS