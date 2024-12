Deuxième défaite de la Suisse dans le tour principal

L'équipe de Suisse de handball a essuyé une deuxième défaite en deux matches dans le tour principal de l'Euro. Elle s'est inclinée 34-25 face à la Slovénie samedi à Vienne.

Les joueuses de l'entraîneur norvégien Knut Ove Joa ont fait jeu égal jusqu'à la mi-temps avec les Slovènes, rejoignant les vestiaires avec un seul but de retard après 30 minutes de jeu (17-16). Leurs adversaires ont toutefois progressivement pris leurs distances avant de s'envoler en fin de match.

Après deux matches disputés dans ce tour principal, les Suissesses sont dernières du groupe 2 qui compte six équipes. Leur défaite contre le Danemark lors du tour préliminaire à Bâle est également comptabilisée et il leur reste à affronter les Pays-Bas (lundi) et la Norvège (mercredi). Seules les deux premières nations des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales.

/ATS