Deuxième déception pour Ehammer

Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est probablement terminé pour Simon Ehammer. L'Appenzellois ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est terminé pour Simon Ehammer. L'Appenzellois a échoué d'entrée à la hauteur sur une barre à 1,93 m.

même s'il pouvait naturellement poursuivre la compétition, le recordman suisse du décathlon a préféré abandonner. Après avoir terminé 4e à la longueur, Ehammer essuie donc une deuxième déception au Japon.

On a l'impression qu'Ehammer est entré dans une spirale négative après sa frustration de mercredi à la longueur, où il a terminé 4e malgré une performance de classe mondiale (8,30 m).

Dès le début du décathlon ce matin, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il n'a pas franchi la barre des 8 mètres et a évoqué une matinée modeste, au cours de laquelle il a réalisé 10''66 sur 100 mètres et 14,28 m au poids.

/ATS
 

