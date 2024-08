Deux podiums suisses grâce à Kambundji et Ehammer

Mujinga Kambundji a pris la 3e place du 100 m d'Athletissima en 11''06. La Bernoise a puisé dans ses ressources pour une place d'honneur.

Le temps n'a pas de quoi la faire tomber à la renverse, mais une troisième place en Diamond League, en Suisse, est toujours bonne à prendre. Elle avouait une réelle fatigue après les JO, et sa course a prouvé que Mujinga Kambundji se connaît mieux que personne.

Mais malgré tout, la Bernoise s'est arrachée pour aller chercher la troisième place à la photo-finish en passant devant Marie-Josée Ta Lou-Smith et en faisant mieux que la Jamaïcaine Tia Clayton.

Finalement, seules Tamari Davis en 10''97 et surtout Dina Asher-Smith en 10''88 ont été plus vite que la recordwoman de Suisse, en dépit d'un vent légèrement défavorable.

Ehammer battu de peu

Un autre Helvète est monté sur le podium. A la longueur, Simon Ehammer a pris la 3e place avec un bond à 7m99. L'Appenzellois avait très envie de passer les 8 m à la Pontaise, il est finalement resté juste au bord. Le décathlonien a mené le concours jusqu'au 4e essai de Wayne Pinnock et ses 8m01. Mais les deux hommes ont dû rendre les armes sur la dernière tentative du maître Miltiadis Tentoglou qui a posé un saut à 8m06 pour rafler la mise.

La Pontaise attendait beaucoup du 200 m masculin. A raison. Avec le champion olympique Letsile Tebogo, c'était normalement l'assurance d'une course rapide. Le Botswanais n'a pas failli en dominant les Américains. Tebogo a coupé la ligne en 19''64 devant Erriyon Knighton (19''78) et Fred Kerley (19''86). Les deux Suisses en lice, Timothé Mumenthaler et William Reais, ont pris les places 7 et 8 en 20''54 et 20''75.

Un relais au point mais 2e

Dans la dernière course de la soirée, le relais 4x100 m féminin helvétique a réussi une très jolie course. Certes, le quatuor composé de Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji a été battu par la Grande-Bretagne (42''03), mais les Suissesses ont proposé leur meilleur relais de la saison en 42''16.

La tâche n'était clairement pas évidente pour Ditaji Kambundji, car le 100 m haies fait partie de ces courses où la concurrence est plus que féroce. Et le plateau était très relevé. La Bernoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle a terminé à la 8e place en 12''75. La victoire est revenue à la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn en 12''35, devant l'Américaine Grace Stark en 12''38.

Dur pour Joseph, Werro et Pellaud

Sur le 110 m haies, Jason Joseph n'a pas pu se consoler de son élimination en demi-finales des JO. Le Bâlois s'est classé 8e et dernier de la course en 13''78, un temps bien loin de ses standards. De manière surprenante, ce n'est pas Grant Holloway qui s'est imposé. Le champion olympique et triple champion du monde a été battu (13''14) par le Jamaïcain Rasheed Broadbell en 13''10.

Les deux Romandes en lice sur le 800 m n'ont par ailleurs pas fait de miracles. Audrey Werro a pris la 7e place en 1'59''31, tandis que Rachel Pellaud a fini 10e en 1'59''89. Victoire pour la Kényane Mary Moraa en 1'57''91.

