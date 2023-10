Deux énormes chocs en quarts de finale du Mondial

Les choses sérieuses démarrent enfin ce week-end lors de la Coupe du monde en France.

Hasard dû à un tirage au sort effectué il y a trois ans, les quatre meilleures nations de la planète rugby s'affrontent entre elles lors des quarts de finale: l'Irlande se frotte à la Nouvelle-Zélande, et la France à l'Afrique du Sud.

Ce dernier choc programmé dimanche à 21h au Stade de France entre le pays-hôte et le tenant du titre constitue une véritable finale avant la lettre. Il verra le retour du demi de mêlée français Antoine Dupont, victime d'une fracture de la mâchoire le 21 septembre lors d'un match remporté 96-0 face à la Namibie.

Guérison miraculeuse

Opéré le lendemain, le capitaine du XV de France a repris l'entraînement mardi après une guérison quasi miraculeuse. Son absence ne s'est guère ressentie jusqu'ici, les hommes de Fabien Galthié ayant écrasé l'Italie 60-7 pour valider leur ticket. Mais l'Afrique du Sud constitue un adversaire d'un tout autre calibre.

Après trois finales perdues (1987, 1999, 2011), la France se doit de remporter le titre tant convoité sur son sol, douze ans après sa dernière apparition au stade ultime. Elle sera donc forcément sous pression face aux 'Springboks', équipe de grands rendez-vous par excellence qui possède les atouts physiques nécessaires pour briser le rêve de tout un peuple.

Le plafond de verre irlandais

Battue huit fois au stade des quarts de finale dans cette compétition, l'Irlande affiche quant à elle une première ambition plus modeste: celle de briser ce plafond de verre pour se hisser enfin dans le dernier carré. Le XV du Trèfle a fait forte impression jusqu'ici, dominant notamment l'Afrique du Sud 13-8.

Auteurs du Grand Chelem dans le dernier Tournoi des Six nations, les Irlandais sont invaincus depuis un an et demi. Mais leur obstacle de samedi soir au Stade de France (21h) est de taille: ils se frotteront à des 'All Blacks' dont la forme est ascendante depuis leur défaite face à la France dans le match d'ouverture (27-13).

La Nouvelle-Zélande, qui vise un historique quatrième sacre mondial, n'affiche plus la même suprématie que dans un passé récent. Avec leur culture de la gagne, les 'All Blacks' ne peuvent néanmoins pas être sous-estimés. Ils sont d'ailleurs la dernière équipe en date à avoir battu l'Irlande, en juillet 2022 à Auckland.

Une chance pour les outsiders

Les deux autres quarts de finale - prévus samedi et dimanche à 17h à Marseille - se dérouleront dans l'ombre de ces combats de géants. L'Angleterre, en perte de vitesse depuis des mois, partira néanmoins largement favorite dimanche face aux Fidjiens, alors que l'issue du match Pays de Galles - Argentine semble plus incertaine.

Il serait en tout cas surprenant que l'une de ces quatre équipes se hisse en finale. Les vainqueurs de France - Afrique du Sud et d'Irlande - Nouvelle-Zélande partiront avec les faveurs des pronostics en demi-finale. Même si la perspective de se frotter à l'Angleterre n'a jamais rien de réjouissant pour les Français.

