Desplanches file en demi-finales du 200 m 4 nages

Jérémy Desplanches s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m 4 nages jeudi aux JO de Paris. Le médaillé de bronze de Tokyo 2021 a signé le 9e temps des séries jeudi matin.

Desplanches, qui aura 30 ans le 7 août, a nagé en 1'58''46. Présent dans la même série que la star Léon Marchand (3e en 1'57''86), le Genevois pointait en tête de sa course après la partie de brasse avant de flancher quelque peu en crawl. Les demi-finales sont programmées ce soir à 21h47.

'C'était une très bonne course. Je me suis fait mal. Le dernier 50 mètres a fait mal, mais j'en ai l'habitude', a-t-il lâché en zone mixte. 'J'ai tout donné, une fois de plus. Je me suis arraché, et je suis en demi-finale, huit ans après ma première demi-finale olympique dans la discipline', s'est-il félicité.

Quel est l'objectif pour les demi-finales ? 'Prendre du plaisir. Je me suis régalé ce matin, je vais me régaler ce soir', a-t-il répondu, conscient qu'il sera compliqué d'accéder à la finale: 'Si tu as une ligne (d'eau), tu as une chance. La natation, ce n'est pas du poker. Je vais m'arracher une dernière fois, et on verra bien.'

Présent sur cette épreuve grâce à une invitation alors qu'il avait flirté avec la limite qualificative à plusieurs reprises, Jérémy Desplanches mettra un terme à sa carrière de nageur à l'issue de ces Jeux. Ses dernières longueurs de bassin sont prévues dans le cadre du relais 4x100 m 4 nages, dont les séries sont prévues samedi matin.

Bollin se reprend

Eliminé dès les séries du 100 m dos, sa discipline de prédilection, Thierry Bollin a connu le même sort sur 50 m libre jeudi matin dans La Défense Arena. Le Bernois, 42e, a néanmoins explosé son record personnel de 0''44 pour le porter à 22''95. Le 16e et dernier ticket de demi-finaliste est revenu au Français Maxime Grousset (21''94).

/ATS