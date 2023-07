Desplanches échoue en demi-finales du 200 m 4 nages

Jérémy Desplanches ne disputera pas la finale du 200 m 4 nages jeudi aux Mondiaux de Fukuoka. Le Genevois n'a pu faire mieux que 1'58''29 en demi-finales, un chrono synonyme de 14e place.

Comme l'an dernier à Budapest, Jérémy Desplanches n'est donc pas parvenu à se hisser en finale des championnats du monde. Il a manqué le coche pour un peu plus d'une seconde. Le coup est dur pour le médaillé de bronze des JO 2021, qui n'a pas non plus réussi à accrocher une limite qualificative pour les JO de Paris 2024.

Le vice-champion du monde 2019 avait pourtant réalisé un prometteur 1'58''00 en séries, son meilleur temps depuis les Jeux de Tokyo (1'56''17, record de Suisse). Mais il n'est pas parvenu à enchaîner. 'C'est nul. Je suis parti trop lentement. Mon premier 100 mètres n'était pas bon du tout', a-t-il réagi au micro de la RSI.

