Des milliers de visiteurs à la Fête fédérale de tir aux Grisons

La Fête fédérale de tir 2026, qui s'est déroulée dans les Grisons, s'est achevée dimanche après ...
Des milliers de visiteurs à la Fête fédérale de tir aux Grisons

Des milliers de visiteurs à la Fête fédérale de tir aux Grisons

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La Fête fédérale de tir 2026, qui s'est déroulée dans les Grisons, s'est achevée dimanche après un mois. Cet événement majeur, dont le siège était à Coire, a réuni 35'000 tireuses et tireurs ainsi que 100'000 visiteuses et visiteurs.

L'événement s'est achevé dimanche à Coire avec les finales des rois du tir, a annoncé le comité d'organisation le jour même. La fête s'est déroulée du 5 juin au 5 juillet. Elle a eu lieu au Rossboden à Coire ainsi que sur 19 autres stands de tir en plein air dans le canton des Grisons et à Walenstadt (SG).

Près de 5000 bénévoles ont été mobilisés et ont effectué au total 150'000 heures de travail. 2,5 millions de cartouches ont été tirées. Le dernier jour, cinq reines et rois du tir ont été couronnés dans différentes disciplines.

Le président du comité d’organisation, Martin Candinas, a tiré un bilan extrêmement positif. La fête a montré de quoi le canton est capable lorsque des milliers de bénévoles travaillent ensemble vers un même objectif, a déclaré M. Candinas dans le communiqué.

Avec un budget de 14 millions de francs, cet événement d’envergure a également donné un élan économique à la région, a-t-il ajouté. De nombreuses entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’artisanat, du commerce de détail et du tourisme ont profité de la présence des visiteurs. La fête de tir est ainsi devenue une vitrine importante pour le canton.

/ATS
 

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