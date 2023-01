Décès de Pierre Carraz, entraîneur historique de Lemaitre

Pierre Carraz, l'entraîneur qui a conduit Christophe Lemaitre au sommet du sprint européen, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé la Fédération française (FFA).

'La FFA (...) salue la mémoire d'un immense entraîneur et éducateur, figure du club de l'AS Aix-les-Bains, qui emmena notamment au plus haut niveau Christophe Lemaitre', a-t-elle indiqué samedi sur son compte Twitter.

Avec Carraz, qui l'entraînait bénévolement depuis 2005, Lemaitre est passé sous le seuil mythique des 10 secondes sur 100 m en 2010 (9''98), une première pour un sprinter blanc. Il a réussi la même année un triplé inédit en remportant les 100 m, 200 m et relais 4x100 m des Championnats d'Europe de Barcelone.

Au palmarès de ce duo improbable, séparé par un demi-siècle d'écart d'âge, figurent aussi deux médailles olympiques (3e du relais 4x100 m en 2012 et du 200 m en 2016) et deux médailles mondiales (2e du relais 4x100 m et 3e du 200 m des Mondiaux 2011).

S'il avait pris un peu de recul, l'ancien éducateur gardait toujours un regard attentif sur son élève le plus connu, âgé de 32 ans et qui aimerait terminer sa carrière lors des JO 2024 à Paris.

