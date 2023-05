DeChambeau en tête après le 1er tour

Bryan DeChambeau a viré en tête après le 1er tour du Championnat PGA, rendant une carte de -4 jeudi.

L'Américain possédait un coup d'avance sur son compatriote Scottie Scheffler et sur le Canadien Corey Conners.

Vainqueur de l'US Open en 2020, revenu d'une blessure au poignet gauche, DeChambeau a réussi six birdies jeudi sur le parcours du Oak Hill Country Club, à Rochester dans l'Etat de New York. Les deux bogeys qu'il a commis et sa balle hors de contrôle qui est allée heurter un spectateur ne l'ont pas empêché d'émerger en tête.

A 29 ans, DeChambeau est l'un des golfeurs inscrits sur le PGA Tour qui ont basculé l'an dernier sur le circuit concurrent LIV. Soutenu par des fonds saoudiens, ce dernier propose des primes records de 25 millions de dollars dans un format ramené de quatre à trois parcours par épreuve, soit 54 trous au lieu de 72.

DeChambeau et les autres transfuges, comme Brooks Koepka ou Phil Mickelson, ont été suspendus des tournois classiques du PGA Tour (une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours). Mais ils peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem, dont le Championnat PGA est la deuxième levée.

Rahm largué

Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un Majeur, est lui en difficulté. Le Nord-Irlandais, qui n'a plus gagné de tournoi de cette catégorie depuis 2014, est à un coup au-dessus du par.

Le tenant du titre, l'Américain Justin Thomas, a rendu pour sa part une carte de 72, à six coups déjà de DeChambeau. Quant au no 1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm, il a fini le parcours en 76 coups, dix de plus que le leader provisoire de la compétition

