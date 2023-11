Davantage de moyens pour le service de signalement du sport suisse

Swiss Sport Integrity, le bureau de signalement des abus dans le sport, sera davantage soutenu. La Confédération lui versera 600'000 francs par an pour 2024 et 2025, Swiss Olympic de son côté y mettra 400'000 francs par an, ont annoncé mardi le DDPS et l'organisation.

La hausse de la contribution fédérale doit être approuvée par le Parlement lors de l'examen du budget en décembre.

Swiss Sport Integrity a connu, pour sa deuxième année d'exploitation, une nouvelle hausse du nombre de signalements concernant de possibles manquements à l'éthique et irrégularités dans le sport. Or, pour maintenir la crédibilité de ce service, il est essentiel que les signalements soient traités de façon rapide et approfondie.

C'est pourquoi la cheffe du Département fédéral des sports (DDPS) Viola Amherd a décidé d'accroître la contribution financière de la Confédération versée à ce service pour 2024 et 2025. Selon le DDPS, le service de signalement constitue un outil central pour renforcer les valeurs éthiques fondamentales et les ancrer durablement dans le sport.

/ATS