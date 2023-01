Couples: sans les Russes, l'Italie prend le pouvoir

Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii ont été sacrés champions d'Europe en couples.

Profitant de l'absence des patineurs russes, ils ont devancé leurs compatriotes Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini, jeudi soir à Espoo.

Conti et Macii apportent à leur pays un premier titre continental dans la catégorie et décrochent au passage la plus belle victoire de leur carrière. 'Cela veut dire tellement pour nous, on aime vraiment patiner pour notre pays', a réagi Niccolo Macii.

Le duo, qui évoluait sur la musique du film Cinema Paradisio, a été la révélation de la saison, décrochant ses deux premières médailles en Grand Prix avant d'obtenir le bronze lors de la finale à Turin. Favoris de la compétition à la faveur de leurs bons résultats récents, ils ont répondu aux attentes sur la glace finlandais malgré un début de programme libre fébrile.

Seulement cinquième à l'issue du court mercredi, l'autre duo italien composé de Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini s'est largement rattrapé pour aller chercher l'argent. La médaille de bronze est revenue aux Allemands Annika Hocke et Robert Kunkel.

Repond peut rêver de podium

Les jeunes Suissesses ont pour leur part brillé au-delà des espérances lors du programme court des Européens. Troisième, la Bâloise Kimmy Repond, peut même viser le podium.

Agée de 16 ans, Kimmy Repond a amélioré de trois points son record personnel dans un programme court, obtenant 63,83 points. La 7e des Mondiaux juniors a signé un programme quasi parfait, ne déplorant qu'une seule petite faute. En l'absence des Russes, elle a un sacré coup à jouer.

La Thurgovienne Livia Kaiser (18 ans) a pour sa part été créditée de 60,25 pour se classer 9e dans un programme court dominé par la Géorgienne Anastasia Gubanova (69,81 points) devant la Belge Loena Hendrickx (67,85).

/ATS