Coupe du monde: Fanny Smith termine au pied du podium

Fanny Smith a conclu sa saison avec une 4e place en Coupe du monde dimanche à Gällivare. La ...
Coupe du monde: Fanny Smith termine au pied du podium

Coupe du monde: Fanny Smith termine au pied du podium

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Fanny Smith a conclu sa saison avec une 4e place en Coupe du monde dimanche à Gällivare. La Vaudoise a manqué le podium pour 12 centièmes.

En finale, la médaillée d'argent aux JO 2026 a perdu toute chance de succès après un virage mal négocié sur le haut du parcours. La Villardoue a manqué son 91e podium sur le circuit en étant devancée d'un souffle par l'Allemande Daniela Maier. Elle échoue par la même occasion à terminer parmi les trois premières au classement général et se classe là aussi 4e.

Le grand globe de cristal est revenu à la Suédoise Sandra Naeslund, qui s'est également offert une 50e victoire en Coupe du monde devant la Française Marielle Berger Sabatel. Eliminée en demi-finale, la Grisonne Isabelle Zippert s'est imposée en petite finale et s'est classée 5e.

Chez les messieurs, aucun Helvète n'a dépassé les quarts de finale de cette dernière étape de Coupe du monde de la saison remportée par l'Italien Simone Deromedis, qui signe son 8e succès.

/ATS
 

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