Coupe du monde 2026: Justin Bieber en concert pour la finale

Les chanteurs Justin Bieber et Burna Boy rejoignent Madonna, Shakira et le groupe de K-pop BTS au programme du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026 de football le 19 juillet au MetLife Stadium, à New York. Le concert durera onze minutes.

Les règles du football prévoient que la mi-temps 'ne dépasse pas 15 minutes', ont rappelé les organisateurs mercredi. Cette annonce devrait apaiser les inquiétudes suscitées par des spéculations selon lesquelles le spectacle pourrait durer jusqu'à 25 minutes.

Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dans le même stade l'an dernier, la pause avait duré un peu plus de 24 minutes pour permettre la tenue d'un spectacle similaire, suscitant des critiques quant à l'impact potentiel sur les performances des joueurs.

Des décors à installer

Ce spectacle inédit en finale de Coupe du monde pourrait tout de même nécessiter une prolongation de la mi-temps, le temps d'installer et d'enlever les décors.

Le chanteur de Coldplay Chris Martin assure la direction artistique de ce concert, inspiré de celui de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Son groupe y participera en collaboration avec la chorale renommée d'une école primaire publique de New York.

Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a promis qu'il s'agirait de 'la plus grande scène de tous les temps', avec 'quelques milliards' de téléspectateurs attendus devant un spectacle qui mettra également en scène des personnages des émissions télévisées pour enfants 'Les Muppets' et 'Sesame Street'.

Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour un programme en faveur de l'éducation, mené par l'instance dirigeante du football mondial avec l'ONG Global Citizen.

/ATS