Cornelia Hütter remporte la descente de Kvitfjell

L'Autrichienne Cornelia Hütter a remporté vendredi la première descente de Kvitfjell devant l'Allemande Emma Aicher et l'Américaine Breezy Johnson. Les Suissesses ont terminé hors du top 10.

En Norvège, la détentrice du petit globe de descente a signé son 9e succès en Coupe du monde. Cet hiver, elle s'était déjà imposée dans la discipline reine à Beaver Creek et en super-G à Saint-Moritz.

'Conny' Hütter, 32 ans, a été très rapide sur l'Olympiabakken, repoussant les favorites italiennes Sofia Goggia (4e, +0''44) et Federica Brignone (5e, +0''51) à près d'une demi-seconde.

Sur la lancée de son titre mondial inattendu, l'Américaine Breezy Johnson (29 ans) a devancé les Transalpines pour monter sur la boîte. Et la polyvalente Emma Aicher (21 ans), deuxième, a signé son premier podium en Coupe du monde malgré son dossard numéro 27.

Ce résultat relance complètement la course au petit globe, toujours menée par Federica Brignone. Mais la leader du classement général ne compte plus que 24 points d'avance sur sa compatriote Sofia Goggia et 26 sur Cornelia Hütter.

Déception dans le camp suisse

Dans le coup lors de l'entraînement de jeudi, les Suissesses ont déçu, terminant hors du top 10. Lara Gut-Behrami a pris la 12e place, à 1''10 de Hütter, deux rangs devant Corinne Suter (14e, +1''18). La Valaisanne Malorie Blanc (29e) a concédé près de deux secondes à la vainqueure du jour.

Les skieuses helvétiques auront deux occasions de faire mieux ce week-end. Une deuxième descente (samedi) et un super-G (dimanche) sont encore prévus dans la station norvégienne.

