Conference League: Sion passe sans trembler au 3e tour qualificatif

Sion s'est hissé au 3e tour qualificatif de Conference League jeudi à domicile. Tenus en échec ...
Conference League: Sion passe sans trembler au 3e tour qualificatif

Conference League: Sion passe sans trembler au 3e tour qualificatif

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sion s'est hissé au 3e tour qualificatif de Conference League jeudi à domicile. Tenus en échec 1-1 à l'aller, les Valaisans ont écrasé le BATE Borisov 4-0 lors du match retour.

Pour la première soirée de Coupe d'Europe disputée à Tourbillon depuis 2016, les Sédunois n'ont guère laissé de place au doute. Winsley Boteli a ouvert la marque dès la 5e, inscrivant déjà son 3e but en trois matches cette saison, sur un centre délivré par Franck Surdez.

Malgré une domination sans partage, les Valaisans ont attendu une demi-heure avant de se mettre à l'abri. Déjà passeur décisif lors du match aller à Bakou, Rilind Nivokazi s'est offert son premier but de la saison à la 39e.

Baltazar a surpris le portier biélorusse Danila Sokol d'une frappe lointaine pour le 3-0 à la 58e, tandis qu'Ali Kabacalman s'est permis le luxe de manquer un penalty quatre minutes plus tard. Théo Berdayes s'est joint à la fête sédunoise en portant le score à 4-0 à la 68e, seulement trois minutes après son entrée en jeu.

Grâce à ce succès, les protégés de Didier Tholot affronteront le FC Noah au 3e tour qualificatif (6 et 13 août). Le vainqueur de la Coupe d'Arménie s'est défait des Moldaves du Zimbru Chisinau 2-1, après avoir concédé le nul 1-1 à l'aller.

/ATS
 

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