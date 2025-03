Cinq sur cinq pour les Suissesses au Mondial en Corée

L'équipe de Suisse dames a poursuivi son sans faute lundi dans le championnat du monde d'Uijeongbu en Corée du Sud. Le CC Aarau a successivement battu le Japon (9-5) puis l'Ecosse (6-5).

La skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont souffert pour rester invaincues après cinq matches. Elles se sont retrouvées menées 2-0, 3-1 et 4-3 par l'Ecosse avant d'obtenir le point de la victoire dans un dernier end où elles bénéficiaient de l'avantage de la dernière pierre.

Les quadruples championnes du monde et médaillées d'argent du Mondial 2024 avaient fait plus rapidement la différence face aux Nippones, qui avaient abandonné après neuf manches plus tôt dans la journée. Elles avaient en effet 'volé' trois pierres dans le troisième end pour mener 5-1.

Un premier choc figurera au programme de mardi pour Silvana Tirinzoni et Cie. Elles se frotteront à la seule autre équipe encore invaincue dans ces joutes, la Corée du Sud, qui a également gagné ses cinq premiers matches.

