Chiefs et 49ers s'affrontent sous les yeux de Taylor Swift

Le coup d'envoi a été donné entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers dimanche pour un Super Bowl plus show que jamais. Ce sous les yeux de la popstar et supportrice Taylor Swift.

Le coup d'envoi de la rencontre de l'année en football américain a été donné peu après 15h30 heure locale (00h30 lundi en Suisse). Le tout sous les yeux de l'attraction de cette journée hors norme, la popstar Taylor Swift, présente dans l'Allegiant Stadium en compagnie de plusieurs amis du showbiz.

Collier doré orné du numéro 87, celui de son compagnon Travis Kelce, joueur des Chiefs, Swift a pris place dans une suite luxueuse avec l'actrice Blake Lively et la rappeuse Ice Spice, en plus des parents Kelce Donna et Ed, et du frère, ex-joueur de NFL, Jason.

Le voyage de Taylor Swift jusqu'à Las Vegas a fasciné au-delà du raisonnable. Encore en concert à Tokyo samedi soir, pour une date de son phénoménal 'Eras Tour' (recettes estimées à 2 milliards de dollars), la chanteuse a sauté dans un jet et atterri à Los Angeles samedi soir en jouant du décalage horaire favorable.

Théorie du complot

Les caméras du diffuseur CBS ont multiplié les plans de la chanteuse arrivée dans l'Allegiant Stadium. La popstar aux 280 millions de suiveurs sur Instagram a fait basculer la déjà puissante Ligue de football américain (NFL) dans une autre dimension depuis la médiatisation de sa romance avec le charismatique joueur des Chiefs Travis Kelce.

Signe de l'impact de leur histoire, l'ex-président américain Donald Trump, en campagne pour l'élection de novembre, y est allé de son commentaire dimanche matin sur son réseau Truth Social: 'Aucune chance qu'elle (Swift) ne soutienne l'escroc Joe Biden, le pire et le plus corrompu président de l'histoire de notre pays, et qu'elle se montre déloyale envers un homme qui lui a fait gagner tant d'argent.'

Trump estime avoir aidé les artistes lors de son mandat avec l'adoption du 'Music Modernization Act', et rebondit sur une théorie du complot selon laquelle l'histoire d'amour entre la chanteuse et le joueur aurait été arrangée et se prolongerait par un soutien de Swift au démocrate Joe Biden d'ici la présidentielle de novembre.

300'000 visiteurs

Le premier Super Bowl à Las Vegas devrait battre tous les records, notamment de téléspectateurs (115,1 millions l'an passé), qui pourront assister au célèbre concert de la mi-temps, donné cette année par le rappeur Usher.

Plus de 300'000 visiteurs se sont rendus dans la cité du jeu pour un week-end festif. Roulettes et machines à sous tournent à plein régime dans les hôtels-casinos, où sont organisées des fêtes autour de la diffusion du match.

Les croupiers de plusieurs établissements portent des vêtements de la NFL, organisation qui a longtemps snobé Vegas par refus d'être associée aux paris sportifs. L'Association américaine des jeux anticipe elle qu'un record de 67,8 millions d'Américains, environ un quart du pays, va parier sur le match, de quoi générer la somme indécente de 23,1 milliards de dollars.

Remake de 2020

Et sur le terrain? Présents pour la quatrième fois au Super Bowl en cinq ans (victoires en 2020 et 2023, défaite en 2021), les Chiefs ont l'occasion de consacrer leur quarterback Patrick Mahomes (28 ans) comme une légende du jeu.

A son poste, seuls Tom Brady, Terry Bradshaw et Troy Aikman ont soulevé au moins trois fois le trophée Vince Lombardi. Les Chiefs, vainqueurs l'an passé face aux Philadelphia Eagles, seraient en cas de victoire les premiers à conserver leur trophée depuis les New England Patriots de Tom Brady en 2004.

L'affiche de dimanche est un remake du Super Bowl 2020, lorsque Mahomes avait mené la révolte des Chiefs dans le dernier quart-temps pour un succès 31-20. Les 49ers chassent, eux, un sixième trophée, le premier depuis 1995. Méconnu, leur jeune quarterback Brock Purdy (24 ans) s'est imposé comme une évidence lors de sa deuxième saison en NFL seulement, après avoir été choisi en dernière position de la draft 2022.

/ATS