Cherotich surprend Yavi et remporte le 3000 m steeple

La Kényane Faith Cherotich s'est imposée mercredi sur le 3000 m steeple des Mondiaux de Tokyo (8'51''59). Elle a battu sur le fil la championne olympique bahreïnie Winfred Yavi.

La course a été marquée par la lourde chute, après une barrière à 1000 m de l'arrivée, de l'Ougandaise Peruth Chemutai, sacrée aux Jeux de Tokyo en 2021, qui ne s'est pas relevée et qui a été évacuée sur une civière.

Le Portugais Isaac Nader a quant à lui été sacré champion du monde du 1500 m, coupant la ligne en 3'34''10 au bout du sprint. Le demi-fondeur de 26 ans a devancé le Britannique Jake Wightman (3'34''12) et le Kényan Reynold Cheruiyot (3'34''25).

Lyles et Tebogo en jambes

Sur 200 m, le champion du monde en titre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo ont validé mercredi leur ticket pour les demi-finales.

Médaillé de bronze sur 100 m dimanche soir mais triple champion du monde du 200 m (2019, 2022 et 2023), Lyles est l'un des principaux favoris et l'a fait savoir en s'imposant logiquement dans sa série en 19''99. 'Je savais que j'avais la course sous contrôle et j'ai décidé de ne pas trop forcer, car j'ai encore deux courses', a-t-il assuré.

Disqualifié pour un faux départ en finale du 100 m, le Botswanais Letsile Tebogo, champion olympique sur le demi-tour de piste l'été dernier, s'est rassuré en s'imposant sur sa course (20''18).

Le Jamaïcain Bryan Levell a signé le meilleur temps des séries (19''84), tandis que l'Australien de 17 ans Gout Gout, présenté comme un futur phénomène, connaîtra sa première demi-finale mondiale grâce à sa troisième place (20''23). Les demi-finales sont programmées jeudi avant la finale vendredi.

Bol et Warholm faciles

La Néerlandaise Femke Bol a de son côté facilement remporté sa série du 400 m haies. Elle veut conserver son titre en l'absence de l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone.

Chez les hommes, le champion du monde en titre Karsten Warholm a stoppé son effort après le dernier virage et finit 2e de sa série en 47''72. Les deux finales du 400 m haies sont programmées vendredi.

