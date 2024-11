Charlie Dalin passe le cap de Bonne-Espérance en tête

Comme en 2020, le navigateur Charlie Dalin fait la course en tête du Vendée Globe. Il a dépassé vendredi après-midi en première position le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique.

Lancé depuis plusieurs jours à un rythme effréné dans l'Atlantique, le Normand a dépassé le premier des trois caps de référence du parcours, avec Leeuwin et Horn, à 16h45 (GMT+1) après 19 jours 3 heures et 43 minutes de course, selon les organisateurs.

C'est plus que le record Les Sables-Bonne-Espérance, détenu depuis 2016 par le Britannique Alex Thomson (17 jours et 22 heures), mais il aura mis seulement 7 jours et 18 heures à le rallier depuis l'équateur.

Justine Mettraux 11e

Au pointage de 15h00 vendredi, la Genevoise Justine Mettraux se trouvait elle à environ 850 milles du leader, à la 11e place. Les deux autres Suisses engagées sur ce tour du monde, Alan Roura et Oliver Heer, pointaient respectivement au 24e et 33e rangs.

/ATS