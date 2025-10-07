Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer

Le navigateur Charlie Dalin a révélé mercredi qu'il avait bouclé et remporté le dernier Vendée Globe en janvier alors qu'il souffrait d'un cancer. Il raconte son combat dans un livre à paraitre jeudi.

Dans 'La Force du Destin', le marin de 41 ans relate ce qui était déjà un exploit - il a pulvérisé en 64 jours le record de cette course autour du monde en solitaire et sans escale - mais qui atteint encore une autre dimension à la lumière de cette maladie dont il souffre, et qu'il avait décidé de taire jusqu'alors.

'C'est sûr que ça compliquait un peu la tâche d'avoir cet intrus à bord', a expliqué Charlie Dalin à l'AFP. 'Aujourd'hui je vois ça comme une double victoire, sur la course et surtout sur tout ce qui m'est arrivé.'

Le skipper de l'écurie Macif, considéré comme l'un des meilleurs marins hauturiers français, revient aussi dans ce livre coécrit avec le journaliste Didier Ravon sur son parcours depuis l'enfance, sa découverte de la voile et ses premières années en tant que professionnel de la course au large.

Etat 'stable'

Aujourd'hui, confie-t-il, les signaux médicaux sont 'stables', mais il a 'perdu énormément de poids'. 'Je ne suis plus en état de faire de la course au large. Ma carrière est entre parenthèses mais je garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques', a expliqué Dalin.

Cette tumeur stromale gastro-intestinales (GIST) lui avait été diagnostiquée à l'automne 2023 à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, à laquelle il avait renoncé. Après une pause de quelques mois, il avait pu reprendre la compétition grâce à un traitement d'immunothérapie efficace.

Sans annoncer publiquement sa maladie, de peur que le sujet ne prenne le pas sur son projet sportif, il avait finalement réussi à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe en novembre 2024, en changeant sa façon de naviguer et de récupérer à bord.

Il a remporté la course en janvier après 64 jours d'une navigation unanimement saluée par ses pairs. Après son arrivée, il a choisi de ne pas faire mention de son cancer jusqu'à la publication de ce livre qui revient également sur l'ensemble de sa carrière.

