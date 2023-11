Championnats d'Europe: finale dames entre la Suisse et l'Italie

Les Suissesses du CC Aarau disputeront la finale des championnats d'Europe samedi dès 10h00 contre l'Italie à Aberdeen. Elles ont obtenu leur billet en battant la Norvège 8-3 en demi-finale.

Invaincues lors du Round Robin dans la cité portuaire écossaise, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Carole Howald, Selina Witschonke et Alina Pätz ont continué sur leur belle lancée. Elles ont pris l'avantage 2-0 dès le 2e end et ont ensuite bien maîtrisé la situation même si leurs adversaires n'ont rien lâché. Un coup de deux au 8e end puis un autre au 9e ont fini de briser la résistance des Norvégiennes, qui ont jeté l'éponge.

L'équipe argovienne, qui a gagné les quatre dernières éditions des Mondiaux, semble avoir toutes les cartes en main pour décrocher un premier sacre européen. En finale, la Suisse retrouvera l'Italie de Stefania Constantini, contre qui elle s'était imposée 7-2 jeudi matin dans le dernier match du Round Robin.

Les Transalpines ont quant à elles largement dominé la Suède dans la deuxième demi-finale, remportée 11-2. Les Suédoises ont abandonné au terme du 8e end.

/ATS