Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Brillant 4e de l'Omega European Masters 2024 à Crans-Montana, Cédric Gugler a été lourdement ...
Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Brillant 4e de l'Omega European Masters 2024 à Crans-Montana, Cédric Gugler a été lourdement sanctionné.

Le Bâlois a été suspendu pour les dix prochains tournois du circuit européen secondaire pour avoir enfreint plusieurs règles lors d'une épreuve disputée en République tchèque en juin.

Cédric Gugler avait été disqualifié de ce tournoi après avoir placé et joué sa balle plusieurs fois au mauvais endroit sur le green. La commission de discipline de l'European Tour, laquelle a officialisé sa décision vendredi, a estimé qu'il avait commis une 'grave infraction au code de conduite du Circuit'.

Cette suspension, qui devrait s'étendre sur les cinq premiers mois de l'année 2026, constitue un gros coup d'arrêt pour Gugler (25 ans). 'En tant qu'athlète qui pratique le golf depuis l'âge de six ans et pour qui l'équité, le respect et l'esprit sportif ont toujours été des priorités absolues, c'est bien sûr un moment très difficile', a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

'Je regrette profondément cet incident'

'J'ai été accusé de ne pas avoir marqué ou replacé correctement ma balle (...) C'est ce que mes partenaires de jeu ont rapporté aux officiels du tournoi après le tour', a-t-il poursuivi. 'Mon erreur a été d'admettre, lors de l'audience initiale qui s'est tenue au bureau du tournoi le soir même, que j'avais peut-être, par simple inattention, omis de replacer la balle exactement au même endroit.'

Le Bâlois souligne n'avoir 'jamais eu l'intention d'obtenir un quelconque avantage. Malheureusement, cette déclaration imprécise a déclenché un processus long et fastidieux, qui a abouti à cette décision. Je regrette profondément cet incident. J'accepte la décision et je m'en servirai comme motivation pour être encore plus prudent à l'avenir, en particulier lorsque je marque et remplace ma balle sur les greens', a-t-il encore expliqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Victoire pour Mathilde Gremaud

Victoire pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 12:35

Bons débuts des Suissesses

Bons débuts des Suissesses

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:47

Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Autres sports    Actualisé le 20.11.2025 - 12:03

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 18:37

Articles les plus lus

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 17:39

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 18:37

Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Autres sports    Actualisé le 20.11.2025 - 12:03

Bons débuts des Suissesses

Bons débuts des Suissesses

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:47

Loane Richard en papillonne de bonheur

Loane Richard en papillonne de bonheur

Autres sports    Actualisé le 18.11.2025 - 15:41

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 05:30

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 08:27

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 17:39