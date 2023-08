Cedric Gugler à cinq coups de la tête de l'European Masters

Cedric Gugler est le Suisse le mieux placé au terme du 1er tour de l'European Masters sur les greens de Crans-Montana. Le Bâlois âgé de 23 ans a rendu une carte de 68, soit 2 sous le par.

Gugler occupe ainsi le 46e rang ex-aequo, à cinq coups des six leaders ayant tourné en 63. Deux autres Suisses ont fini leur parcours en 69, à savoir Jeremy Freiburghaus et l'amateur Nicola Gerhardsen. Ils peuvent donc envisager de passer le cut vendredi soir, pour autant qu'ils évoluent à un niveau similaire.

Le peloton de tête est composé par l'Espagnol Nacho Elvira, le Malais Gavin Green, les Anglais Eddie Peperell et Matt Fitzpatrick - vainqueur du tournoi en 2017 et 2018 -, le Japonais Masahiro Kawamura et le Danois John Axelsen. L'Allemand Yannik Paul, le Suédois Ludvig Aberg et l'Ecossais Scott Jamieson suivent à une longueur.

/ATS