Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Dario Caviezel s'est imposé samedi en Coupe du monde à Val St-Come. Le Grison a battu l'Italien ...
Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Dario Caviezel s'est imposé samedi en Coupe du monde à Val St-Come. Le Grison a battu l'Italien Edwin Coratti pour s'assurer la 3e victoire de sa carrière en géant parallèle, la première cette saison.

Déjà sur le podium il y a deux semaines à Krynica (3e) et quatrième samedi dernier à Splindleruv Mlyn, Caviezel s'est imposé en finale au Canada pour un centième (!), son 4e succès en carrière si l'on tient en compte sa victoire en slalom parallèle à Bansko en 2023. Vice-champion du monde 2023 de la discipline, le Suisse de 30 ans a rebondi après avoir été éliminé en 8es de finale lors de l'épreuve olympique début février. Gian Casanova, l'autre Suisse en lice au Canada, a été éliminé en qualification et s'est classé 17e.

Chez les dames, la Suissesse Flurina Bätschi a manqué son troisième podium en Coupe du monde et termine 4e. Sa compatriote Julie Zogg a elle échoué en quart de finale et a terminé 7e.

/ATS
 

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