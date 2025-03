CE à Apeldoorn: Annik Kälin gagne l'argent au saut en longueur

Annik Kälin a obtenu une troisième médaille pour la Suisse samedi aux Européens à Apeldoorn. La Grisonne a fini deuxième du saut en longueur avec un bond à 6m90, soit un record national en salle.

Spécialiste des concours multiples, Annik Kälin (24 ans) a montré qu'elle pouvait titiller les meilleures aussi à la longueur. Elle a d'ailleurs amélioré son propre record de Suisse indoor de la discipline de 13 centimètres. Et il ne lui en a manqué de 4 par rapport à l'Italienne Larissa Iapichino, victorieuse du concours.

Cette médaille constitue une belle récompense pour la Grisonne, qui a constamment progressé depuis sa médaille de bronze de l'heptathlon aux Européens de Munich en 2022. L'accession à un podium, après plus de deux ans d'attente et une frustrante 4e place olympique à Paris aussi en heptathlon, n'en est que plus belle.

/ATS