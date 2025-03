Britschgi 12e, Malinin titré pour la deuxième fois

Onzième après le programme court, Lukas Britschgi doit se contenter d'une 12e place aux Mondiaux de Boston.

Le Schaffhousois, malade, a chuté au cours de son programme libre. Le titre est revenu à l'Américain Ilia Malinin.

Sacré champion d'Europe début février à Tallinn, Lukas Britschgi espérait forcément mieux dans le Massachusetts. Mais 'j'ai commencé à me sentir malade la nuit dernière. Je savais donc que ces quatre minutes seraient difficiles. Je me suis battu', a-t-il relevé.

'Bien sûr, j'aurais espéré un peu mieux, mais dans l'ensemble j'ai quand même fait de bonnes choses', a poursuivi le 6e des Championnats du monde 2024, qui a chuté à la réception de sa combinaison Triple Lutz-Triple Toeloop dans ce libre.

Lukas Britschgi a récolté 158,36 points pour son libre, très loin de son record établi aux derniers Européens (184,19), pour un total de 244,19. Il n'a toutefois pas trop de regrets à avoir: les 267,09 points cumulés à Tallin lui auraient valu un 7e rang à Boston.

Place désormais aux vacances pour lui. 'Je dois prendre huit semaines de repos pour faire de la rééducation pour mon genou', qui l'a fait souffrir out au long de la saison. Cela signifie huit semaines sans patiner sur la glace', a-t-il encore expliqué.

Malinin survole les débats

Sacré pour la deuxième fois consécutive, Ilia Malinin a quant à lui réussi un programme libre de très haut niveau samedi. L'Américain de 20 ans a récolté le score impressionnant de 318,56 points grâce à une prestation agrémentée de six quadruples sauts.

Grand favori et leader après le programme court, Ilia Malinin devance le Kazakh Mikhail Shaidorov (287,47 points), 20 ans également. Le Japonais Yuma Kagiyama, 21 ans, a décroché la médaille de bronze (278,19 points).

A moins d'un an des JO de Milan et Cortina d'Ampezzo, la victoire de Malinin vient compléter un triplé des Etats-Unis. A domicile, les Américains ont également décroché les médailles d'or dans l'épreuve féminine grâce à Alysa Liu et en danse sur glace avec Madison Chock et Evan Bates. Le seul titre qui leur a échappé est revenu aux Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara chez les couples.

