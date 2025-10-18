Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Federica Brignone ne sait toujours pas quand elle rechaussera ses skis en vue des JO-2026 à domicile (6-22 février), a-t-elle déclaré samedi à Milan.

L'Italienne s'est gravement blessée à la jambe gauche après avoir survolé la saison 2025.

'Comme depuis que je me suis blessée, je n'ai pas une date (pour son retour sur les skis), c'est difficile d'avoir des dates', a déclaré la lauréate du dernier gros Globe de cristal lors du 'media day' de la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi).

'J'avance semaine après semaine, je travaille beaucoup, mon programme c'est qu'après-demain je repars au centre J-Medical (de la Juventus à Turin) pour poursuivre ma rééducation jusqu'au moment où je pourrai remettre les skis', a-t-elle poursuivi.

'Je vais bien, mentalement ça va bien, c'est juste ma jambe qui ne va pas bien. Ce n'est pas une blessure banale, j'ai encore besoin de travailler, de guérir et c'est tout', a souligné 'Fede', victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier avec aussi dix victoires sur le Cirque blanc et un sacre mondial en géant, reste motivée par la perspective de disputer les JO à domicile. 'Participer à ces Jeux à la maison, cela serait accomplir un beau rêve, quelque chose de fantastique, cela me donne une énergie positive, j'en ai envie, si non, j'aurais déjà arrêté', a-t-elle insisté.

'Mais ces Jeux ne changeront pas ma vie ou ma carrière. Ce que j'ai accompli, restera, j'ai gagné plus que je pouvais en rêver', a conclu Federica Brignone.

/ATS