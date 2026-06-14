Brésil: une jeune femme meurt lors d'un saut dans le vide

Une jeune femme est décédée au Brésil après avoir été lancée d'un pont pour un saut dans le vide sans corde de sécurité, a annoncé dimanche la police. Trois hommes ont été arrêtés pour 'homicide avec dol éventuel'.

Dans des vidéos des faits diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir deux hommes tenir la jeune femme de 21 ans au-dessus de leur tête avant de la jeter du pont Squelette, dans l'Etat de São Paulo, alors que des témoins crient 'Les gars, la corde!'

'L'équipement de sécurité n'était pas bien attaché au moment du saut. La victime n'a pas survécu à la chute', a expliqué la police dans un communiqué transmis à l'AFP.

'Rope jumping'

Selon les médias locaux, la victime, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a fait une chute d'environ 40 mètres. Peu avant sa mort, elle avait publié sur le réseau social Instagram une image avec la légende: 'Qui est le fou qui m'a laissé venir pour sauter d'un pont?'

Des vidéos plus anciennes de sauts depuis ce même pont, organisés par l'entreprise Entre Cordas, montrent les participants assurés par une corde épaisse, passée autour de leur taille, avant d'être lancés dans le vide.

Il s'agit non pas de saut à l'élastique classique, mais de 'rope jumping', variante qui utilise une corde plus rigide. Les sauteurs ne rebondissent pas après avoir atteint leur point le plus bas, mais balancent d'avant en arrière comme un métronome.

L'Américain Dan Osman, considéré comme son inventeur, est mort en faisant du 'rope jumping' en 1998, à l'âge de 35 ans.

/ATS