Bons débuts des Suissesses

Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, ...
Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, en Finlande. Les Zougoises ont battu les Suédoises 10-5 lors du match d'ouverture.

Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.

/ATS
 

