Bons débuts de Schneiter/de Planta

Sébastien Schneiter/Arno de Planta ont bien entamé leurs régates olympiques sur le plan d'eau de Marseille. Ils occupent la 9e place après la 1re journée en 49er, marquée par un vent faible.

Schneiter, qui dispute ses troisièmes Jeux, et son nouveau coéquipier se montraient satisfaits de leur performance. Le Genevois et le Vaudois ont même pris la 2e place de la 1re régate, avant de fléchir un peu. Mais ils restent en course pour se qualifier pour la course aux médailles (Medal Race) qui réunira les dix premiers après 12 régates.

'La compétition ne se joue pas sur la première journée. Nous devrons faire en sorte d'éviter les petites erreurs au cours des prochains jours', a dit Sébastien Schneiter. La suite de la compétition se déroule lundi.

En planche à voile support iQFoil, le Tessinois Elia Colombo doit encore patienter pour entrer en lice. En raison des vents trop légers pour ce type de planches volantes, les régates du jour ont été reportées. Une décision parfaitement logique aux yeux de Colombo.

/ATS