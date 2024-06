Blessée, Elaine Thompson-Herah renonce aux JO

Elaine Thompson-Herah ne remportera pas un troisième titre olympique consécutif sur 100 m. La Jamaïcaine ne participera pas aux Jeux de Paris en raison d'une blessure à un tendon d'Achille.

'Je suis blessée et effondrée de manquer les Jeux olympiques cette année, mais en fin de compte, il s'agit de sport et ma santé passe avant tout', a écrit Thompson-Herah, 31 ans, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La star du sprint avait déjà renoncé à participer au demi-tour de piste à Paris et ne s'était initialement inscrite que sur 100 m pour les sélections olympiques prévues du 27 au 30 juin à Kingston. Lors de sa dernière course au début du mois à New York, elle avait terminé dernière du 100 m, en 11''48.

'Petite déchirure'

Thompson-Herah avait dû être portée pour sortir de la piste et avait rejoint les vestiaires dans les bras de deux autres personnes, grimaçante. Elle a raconté mercredi qu'elle s'était immédiatement rendu compte de la gravité de sa blessure.

'Je me suis assise par terre parce que je ne pouvais pas exercer la moindre pression sur ma jambe pendant qu'on me transportait hors de la piste', a-t-elle écrit. Un examen médical a ensuite révélé une 'petite déchirure' du tendon d'Achille, selon elle.

'Je suis rentrée chez moi avec la ferme intention de continuer à pousser et à me préparer pour les sélections nationales, afin d'avoir une autre chance de participer à mes troisièmes Jeux olympiques, mais ma jambe ne me l'a pas permis', a-t-elle regretté.

Malgré cette mésaventure, elle a affirmé qu'elle continuerait sa carrière de sprinteuse. 'C'est un long chemin, mais je suis prête à recommencer, à continuer à travailler, à me rétablir complètement et à reprendre ma carrière sur piste', a-t-elle écrit.

Un palmarès hors normes

Elaine Thompson-Herah n'a jamais remporté l'or en sprint individuel aux championnats du monde, mais elle a été éblouissante dans l'arène olympique. Elle affiche cinq médailles d'or olympiques à son palmarès: deux sur 100 m, deux sur 200 m (2016 et 2021) et une avec le relais 4x100 m en 2021.

Son record personnel sur 100 m est de 10''54, établi à Eugene dans l'Oregon en août 2021. Il s'agit du deuxième temps le plus rapide de l'histoire, juste derrière le record du monde de 10''49 établi par Florence Griffith-Joyner en 1988.

