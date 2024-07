Binta Ndiaye et Alexis Bayard rêvent d'exploit

Les Romands seront sous les feux des projecteurs dimanche aux JO de Paris, où 13 titres seront attribués. Binta Ndiaye et Alexis Bayard rêvent ainsi tous d'eux d'exploit.

En lice chez les moins de 52 kg, la judokate Binta Ndiaye a même les moyens de titiller le podium sur les tatamis parisiens. La Vaudoise, sortie en quart de finale des récents Mondiaux, se frottera à l'Argentine Sofia Fiora en 16e de finale.

Qualifié pour ces JO grâce à un forfait de dernière minute, l'épéiste Alexis Bayard n'aura quant à lui rien à perdre au Grand Palais. Le Valaisan se frottera en 16e de finale au Belge Neisser Loyola, 22e mondial et 6e des Championnats d'Europe 2022.

Les vététistes entreront également en scène dimanche, avec la course féminine. Comme à Tokyo où elles avaient signé un triplé historique (Neff devant Frei et Indergand), les Suissesses ne font pas partie des principales favorites. Mais Alessandra Keller est en confiance, alors que Sina Frei roulera sans pression aucune.

Une autre médaillée olympique entrera en scène dimanche. Nina Christen disputera les qualifications de la carabine à 10 m, discipline dans laquelle elle avait conquis le bronze à Tokyo (avant de se parer d'or dans le match aux trois positions). La Jurassienne Audrey Gogniat est elle aussi engagée dans cette épreuve.

On en saura également plus sur le potentiel de trois médaillables. En aviron, le deux sans barreur (Roman Röösli/Andrin Gulich) et le deux de couple poids léger (Raphaël Ahumada/Jan Schäuble) pourront prendre leurs marques lors des séries. En natation, Roman Mityukov se testera sur 100 m dos, dans l'optique du 200 m dos.

/ATS