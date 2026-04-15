Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens

La judokate suisse Binta Ndiaye a décroché vendredi sa première médaille internationale. Elle ...
Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens

Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La judokate suisse Binta Ndiaye a décroché vendredi sa première médaille internationale. Elle a remporté le bronze aux championnats d'Europe de Tbilissi chez les moins de 57 kg.

Dans la capitale géorgienne, la Vaudoise de 21 ans s'est inclinée en quart de finale face à la Serbe Maica Perisic avant de remporter deux combats pour aller décrocher sa médaille. Elle a d'abord battu la Russe Xenia Galitskaia en repêchage avant de dominer la Britannique Acely Toprak dans le duel pour le bronze.

Deux fois médaillée de bronze aux Mondiaux juniors (2021 et 2022), Binta Ndiaye n'avait encore jamais réussi une telle performance au plus haut niveau.

Cette médaille n’est toutefois pas une surprise, car la jeune Vaudoise s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises par le passé. Elle avait terminé deuxième du Grand Slam de Douchanbé (Tadjikistan) en 2024. Plus récemment, en novembre, elle était montée sur le podium au Grand Prix (l'échelon inférieur) de Zagreb.

/ATS
 

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