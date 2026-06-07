Audrey Werro signe le 3e temps de l'histoire: 1'53''98 sur 800 m

Audrey Werro est entrée dans une autre dimension dimanche à Stockholm. La Fribourgeoise de ...
Audrey Werro signe le 3e temps de l'histoire: 1'53''98 sur 800 m

Audrey Werro signe le 3e temps de l'histoire: 1'53''98 sur 800 m

Photo: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI

Audrey Werro est entrée dans une autre dimension dimanche à Stockholm.

La Fribourgeoise de 22 ans a signé en 1'53''98 le 3e temps de l'histoire sur 800 m, à 0''70 du 'vieux' record du monde de Jarmila Kratochvila, pour cueillir la victoire. Elle a ainsi retranché 1''93 à son record national !

Déjà victorieuse en Ligue de diamant pour sa rentrée à Rabat en 1'56''56, un chrono qui l'avait surprise, Audrey Werro a réalisé l'une des plus grandes performances chronométriques de l'histoire de l'athlétisme suisse. Aucune femme n'était d'ailleurs passée sous les 1'54 depuis 1983, lorsque la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvila avait établi le record du monde.

Avec 1'53''98, Audrey Werro fait ainsi mieux que la star sud-africaine Caster Semenya (1'54''25, 5e performeuse de l'histoire désormais) ou que sa grande rivale Keely Hodgkinson, qu'Audrey Werro a battue au terme d'un finish époustouflant dimanche à Stockholm. Championne olympique 2024, Keely Hodgkinson a pourtant elle aussi battu sa meilleure marque, en 1'54''33 (6e temps de l'histoire).

Audrey Werro a pleinement su profiter du remarquable travail de la lièvre jurassienne Rachel Klopfenstein, qui défend depuis quelques semaines les couleurs de l'Ile Maurice et a bouclé le premier tour en 55''54 juste devant la Fribourgeoise. Keely Hodgkinson est passée à l'attaque dans la ligne droite opposée, mais la Britannique n'a rien pu faire face au finish de feu de Werro.

/ATS
 

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