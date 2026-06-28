Audrey Werro se rapproche encore du record du monde

Plus que jamais, Audrey Werro a pris rendez-vous avec l'histoire. Au meeting de Ligue de diamant de Paris, la Fribourgeoise a remporté le 800 m en 1'53''80, à une demi-seconde du record du monde,

Elle a amélioré la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps qu'elle détenait déjà.

Parfaitement lancée par le lièvre Myrte van der Schoot, une athlète entraînée par Laurent Meuwly, Audrey Werro a pris les commandes après 500 m, creusant une quinzaine de mètres d'avance sur Femke Bol, qui se profile de plus en plus comme une rivale redoutable.

Alors que la Néerlandaise s'accrochait derrière, Audrey Werro a maintenu un rythme élevé jusqu'au bout pour retrancher 0''18 à son formidable chrono et record de Suisse établi le 7 juin à Stockholm.

La vice-championne du monde en salle et gagnante de la Ligue de diamant 2025 est désormais la seule femme à détenir trois des dix meilleurs temps de l'histoire. Le record du monde de Jarmila Kratochvilova, le plus ancien de l'athlétisme, est plus que jamais dans ses cordes (1'53''28). Peut-être dès la seconde partie de saison.

Audrey Werro, au passage, reste invaincue cette saison en plein air après quatre courses. Femke Bol a terminé 2e en 1'55''60 et la Française Anaïs Bourgoin 3e en 1'55''65, record de France.

/ATS