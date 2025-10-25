Audrey Werro honorée par European Athletics

Audrey Werro est la révélation de l'année de l'athlétisme européen, selon European Athletics. La fédération continentale a honoré la Fribourgeoise, 6e du 800 m des derniers Championnats du monde.

European Athletics a décerné à Audrey Werro le titre de 'rising star' (étoile montante) de l'année 2025 samedi. L'organisation récompense ainsi la fin de saison exceptionnelle de l'athlète de Belfaux, qui a battu deux fois le record de Suisse du double tour de piste.

Championne nationale du 800 m le 24 août (1'56''29), la Fribourgeoise a remporté la finale de la Ligue de diamant quatre jours plus tard à Zurich (1'55''91). Elle est toutefois tombée sur plus forte qu'elle lors des Mondiaux de Tokyo fin septembre.

