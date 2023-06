Audrey Werro encore une fois sous les 2 minutes

Audrey Werro était attendue sur le 800 m à Athletissima. La Fribourgeoise a essayé de tenir le rythme pour terminer au 6e rang en 1'59''71.

Lorsque vous battez un record du monde M20, vous avez forcément davantage de regards posés sur vous. Audrey Werro a récemment pu se rendre compte de cela en battant celui du 1000 m.

A Lausanne, ce n'est pas sur une distance hybride mais bien sur 800 m que la Courtepinoise s'est illustrée. Werro n'a pas gagné, loin de là même, mais elle a montré qu'elle pouvait tenir le rythme de la Diamond League. Si la victoire est revenue à la Kényane Mary Moraa (1'57''43) devant la Britannique Keely Hodgkinson (1'58''37), la Fribourgeoise a soutenu le rythme.

'C'est une course qui est partie très rapidement et j'ai essayé de suivre, a-t-elle expliqué. Du coup, c'était un peu plus dur dans les derniers mètres. Je suis très contente d'être passée une fois encore sous les deux minutes, même si j'avais envie de battre mon record. Mais on se rapproche!'

La Fribourgeoise ne ment pas. Elle a en effet échoué à 18 centièmes de sa meilleure marque (1'59''53) pour sa première dans le programme officiel du meeting.

Quid de la suite? 'On essaie de ne pas brûler les étapes. Le prochain objectif, c'est de pouvoir prétendre à une place pour la finale des Championnats du monde en prenant de l'expérience. Mais avant il y aura les Championnats d'Europe M20 à Jerusalem. J'avais décroché le titre en 2021 et j'ambitionne de faire pareil.'

/ATS