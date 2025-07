Aucune chance malgré des performances solides de Gartmann et Toscan

Comme prévu, les séries ont sonné le glas de Gian-Luca Gartmann (50 m brasse) et de Marius Toscan (200 m papillon) mardi aux Mondiaux de Singapour. Mais les deux ont réalisé de solides performances.

Gartmann a amélioré son record personnel du 50 m brasse de trois centièmes, à 28'10, et s'est classé 44e. Le Zurichois de 22 ans qui participe à ses premiers Championnats du monde, est subjugué : 'C'est encore plus cool que ce que j'imaginais', a-t-il déclaré à Keystone-ATS. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans la piscine de compétition, il a eu un effet 'Wow'.

Avant sa première course, Gartmann était 'extrêmement nerveux'. 'J'ai eu peur toute la nuit de partir trop tôt, alors que cela ne m'était encore jamais arrivé. Je suis vraiment content'. Mercredi, il prendra le départ de sa course principale, le 200 m 4 nages, où il espère réaliser un nouveau meilleur temps et se rapprocher au moins d'une qualification pour les demi-finales (top 16).

Marius Toscan a réalisé un chrono de 1'58'60 sur 200 m papillon, soit 13 centièmes de plus que son record établi l'année dernière. Le St-Gallois de 23 ans a qualifié ce temps de 'pas mal pour le matin', mais l'objectif était de nager en dessous de 1'58. Il a abordé la course 'un peu rapidement', ce qu'il a ressenti dans les 50 derniers mètres. Il a toutefois voulu prendre des risques. En se classant 22e, il a nettement manqué les demi-finales. Dimanche, Toscan participera encore au 400 m 4 nages.

