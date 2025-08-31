Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse. Pourtant privé de passe finale, le Grison ...
Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse.

Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end.

Battu par Matthias Glarner en finale de la Fête fédérale 2016 à Estavayer-le-Lac, Armon Orlik peut savourer une douce revanche. Cet ingénieur civil de 30 ans n'a pourtant pas participé à la passe finale des joutes glaronnaises, qui ont connu un scenario rocambolesque!

Les lutteurs de l'Association du Nord-est ont imposé leur loi à domicile, trois d'entre eux se partageant la 1re place après sept des huit passes avec un total de 67,00 points. Le juré a alors pris tout son temps pour désigner les deux finalistes.

Mais Samuel Giger et Werner Schlegel n'ont pas réussi à se départager devant les quelque 56'000 spectateurs présents sous le soleil glaronnais. Armon Orlik, qui avait auparavant dominé Pirmin Reichmuth pour récolter 10,00 points dans son ultime passe, en a profité pour aller chercher un titre qu'il n'espérait plus.

Armon Orlik remporte cette Fédérale avec 77,00 points, devant les Bernois Fabian Staudenmann (76,75 points) et Michael Moser (76,25). Giger - lequel avait déjà manqué le coche lors des deux dernières Fêtes fédérales alors qu'il faisait figure de favori - et Schlegel ont finalement terminé au 5e rang avec 75,75 points.

Gapany 8e

Côté romand, la meilleure performance du week-end est à mettre à l'actif de Benjamin Gapany (30 ans), pourtant en manque de compétition depuis une blessure à un genou à la fin mai. Le Fribourgeois est allé chercher sa deuxième couronne fédérale en obtenant un nul sur sa dernière passe (75,00 points, 8e rang final).

Autre Fribourgeois, Romain Collaud (23 ans) a quant à lui manqué sa deuxième couronne fédérale sur sa dernière passe. Sixième provisoire après sept tours, le Broyard s'est incliné à la surprise générale face à un lutteur moins bien coté et doit se contenter de 74,25 points (11e place finale, à égalité avec le Lacois Lario Kramer).

/ATS
 

