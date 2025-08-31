Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse.

Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end.

Battu par Matthias Glarner en finale de la Fête fédérale 2016 à Estavayer-le-Lac, Armon Orlik peut savourer une douce revanche. Cet ingénieur civil de 30 ans n'a pourtant pas participé à la passe finale des joutes glaronnaises, qui ont connu un scenario rocambolesque!

Les lutteurs de l'Association du Nord-est ont imposé leur loi à domicile, trois d'entre eux se partageant la 1re place après sept des huit passes avec un total de 67,00 points. Le juré a alors pris tout son temps pour désigner les deux finalistes.

Mais Samuel Giger et Werner Schlegel n'ont pas réussi à se départager devant les quelque 56'000 spectateurs présents sous le soleil glaronnais. Armon Orlik, qui avait auparavant dominé Pirmin Reichmuth pour récolter 10,00 points dans son ultime passe, en a profité pour aller chercher un titre qu'il n'espérait plus.

Armon Orlik remporte cette Fédérale avec 77,00 points, devant les Bernois Fabian Staudenmann (76,75 points) et Michael Moser (76,25). Giger - lequel avait déjà manqué le coche lors des deux dernières Fêtes fédérales alors qu'il faisait figure de favori - et Schlegel ont finalement terminé au 5e rang avec 75,75 points.

Gapany 8e

Côté romand, la meilleure performance du week-end est à mettre à l'actif de Benjamin Gapany (30 ans), pourtant en manque de compétition depuis une blessure à un genou à la fin mai. Le Fribourgeois est allé chercher sa deuxième couronne fédérale en obtenant un nul sur sa dernière passe (75,00 points, 8e rang final).

Autre Fribourgeois, Romain Collaud (23 ans) a quant à lui manqué sa deuxième couronne fédérale sur sa dernière passe. Sixième provisoire après sept tours, le Broyard s'est incliné à la surprise générale face à un lutteur moins bien coté et doit se contenter de 74,25 points (11e place finale, à égalité avec le Lacois Lario Kramer).

