Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Déjà titrée sur 10'000 m à Tokyo, la Kényane Beatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5000 m. Elle a coupé la ligne en 14'54''36 pour le premier doublé 5000-10'000 depuis 2011.

Championne olympique et recordwoman du 5000 m (en 13'58''06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14'05''07), et l'Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10'000 m (14'55''42).

Un an après son titre olympique à Paris, le Kényan Emmanuel Wanyonyi a été sacré champion du monde du 800 m en 1'41''86, record des Mondiaux. Le Kényan de 21 ans a devancé les autres cadors d'une discipline en pleine ébullition, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''90) et le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1'41''95).

Hall la plus forte

L'Américaine Anna Hall a été sacrée championne du monde de l'heptathlon avec 6888 pts à l'issue de la finale sur 800 m, septième et dernière course des épreuves combinées. Très régulière sur les deux jours, la vice-championne du monde Anna Hall, 24 ans, n'est au contraire sortie qu'une fois du top 3, sur le saut en longueur (9e à 6,12 m), et s'offre son premier titre dans un grand championnat (5e des JO 2024).

L'Irlandaise Kate O'Connor décroche la médaille d'argent (6714) grâce à un incroyable concours de javelot. Quatrième avant la sixième épreuve, O'Connor a effectué un lancer à 53,06 m, battant son record personnel.

Au pied du podium avant la finale du 800 m et condamnée à l'exploit, la double championne du monde Katarina Johnson-Thompson s'est arrachée pour finir avec le même total que l'Américaine Taliyah Brooks, ce qui signifie que les deux femmes ont partagé le bronze avec 6581 points.

La Néerlandaise Jessica Shilder, médaillée de bronze en 2022, a été sacrée championne du monde du lancer du poids grâce à son dernier essai. Avec un meilleur jet à 20,29 m, réussi à sa 6e tentative, la Néerlandaise a devancé l'Américaine Chase Jackson, double tenante du titre (2022, 2023), qui a échoué à 8 cm (20,21 m). Longtemps en tête grâce à un lancer à 20,06 m réussi d'entrée, la Néo-Zélandaise Maddison-Lee Wesche, 26 ans et médaillée d'argent olympique à Paris, a pris la troisième place.

Angulo titrée

L'Equatorienne Juleisy Angulo a profité de l'élimination en qualifications de la championne olympique et du monde en titre, la Japonaise Haruka Kitaguchi, pour remporter le titre mondial du javelot. Angulo, 24 ans, a explosé son record personnel (63,25 m) qui datait...des qualifications de la veille, en réussissant un lancer à 65,12 m.

Elle a devancé la Lettone Anete Sietina, qui monte sur le premier podium de sa carrière avec un 6e et dernier jet à 64,64 m, et l'Australienne Mackenzie Little, qui, comme en 2023, repart des Mondiaux avec la médaille de bronze (63,58 m).

